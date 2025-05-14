شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية لاستعراض حملة "حماية وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم /الأربعاء/، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية، بحضور نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.



واطلع الرئيس الفلسطيني، من قادة الأمن، على الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملة "حماية وطن"، التي أطلقتها الأجهزة الأمنية بهدف تطبيق سيادة القانون، وتوفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني.



وأشاد الرئيس الفلسطيني، بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، مؤكداً أهمية تطبيق سيادة القانون واحترام أمن وكرامة المواطن، والتنسيق الكامل بين هذه الأجهزة لتوفير أفضل خدمة شرطية وأمنية يستحقها المواطن الفلسطيني.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاجتماع حضره: نائب القائد العام لقوى الامن الفلسطيني الفريق الحاج إسماعيل جبر، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومستشار رئيس الدولة للشؤون العسكرية اللواء منير الزعبي، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية الأستاذ وائل لافي.