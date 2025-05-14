الخليج اليوم .. أمير قطر لترامب: أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلاله في المنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أشاد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في المنطقة.

وخلال استقباله للرئيس الأمريكي في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء، قال أمير قطر: "جميعنا يريد إحلال السلام في المنطقة ونأمل أن يتحقق ذلك هذه المرة".

وخاطب آل ثاني ترامب قائلا: "أعلم أنك رجل سلام وتريد إحلاله في المنطقة" مضيفا: "بإمكاننا مواصلة العمل معا لإحلال السلام في منطقتنا أو بمناطق أخرى كالسلام بين روسيا وأوكرانيا".

وأردف "متحمسون جدا لمباحثاتنا التي ستشمل إحلال السلام في المنطقة وقضايا الاستثمار والطاقة، وسنشارك تجاربنا بتنظيم كأس العالم 2022 مع الطواقم المنظمة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة".

من جهته قال الرئيس الأمريكي لأمير دولة قطر: "أحببنا بعضنا البعض وعملنا معا على أعلى المستويات لإحلال السلام في هذه المنطقة وعبر العالم"

وأضاف: "أنتم تساعدوننا بإحلال السلام في مناطق عدة مثل روسيا وأوكرانيا وسنرى تطورا في هذا الملف".

وقال ترامب لأمير قطر: "أود أن أشكرك على كل شيء وعلى صداقتك وقيادتك والعمل الذي تقوم به رائع".

وكان الرئيس الأمريكي وصل اليوم إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع أمير دولة قطر، في ثاني محطات جولته الخليجية التي استهلها بالمملكة العربية السعودية.