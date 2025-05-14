شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر والرئيس الأمريكي يوقعان اتفاقيات مشتركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مع الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جلسة مباحثات رسمية اليوم في الديوان الأميري بالدوحة.وجرى خلال الجلسة بحث علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام الدوليين، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.ووقع أمير دولة قطر، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية على إعلان مشترك للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، كما شهدا على توقيع اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.