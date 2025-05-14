شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جدة الإسلامي يستقبل أولى طلائع حجاج 1446هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل ميناء جدة الإسلامي، اليوم /الأربعاء/، أولى طلائع الحجاج القادمين بحرًا من السودان، والبالغ عددهم 1407 حجاج، عبر سفينة "واسا إكسبرس".



وحرصت الهيئة العامة للموانئ بالسعودية "موانئ" على اتخاذ جميع التدابير لتعزيز الجاهزية، والاستعداد لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي الشريف، ورفع درجات الكفاءة ومستويات الأداء لكل ما من شأنه إنهاء إجراءات الاستقبال والتفويج واستلام الأمتعة، وحتى انتقالهم لتأدية نُسكهم من خلال خطة تشغيلية متكاملة بالشراكة مع الجهات المعنية، وبالتكامل مع منظومة النقل لخدمة ضيوف الرحمن، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).



وتتضمن خطة الهيئة التشغيلية توفير 100 نقطة (كاونتر) للجوازات، و300 عربة لنقل أمتعة الركاب، و9 قاطرات بحرية لتوجيه وترصيف السفن، و12 قطعة بحرية مساندة، و24 دورية للأمن والسلامة، و13 سيارة إسعاف وإطفاء، ومركزًا صحيًا وطبيًا، وتم تجهيز صالتي القدوم والمغادرة لخدمة أكثر من 5000 حاج، إضافة إلى مُعدات خاصة لخدمة كبار السن والمرضى.



وأطلقت "موانئ" ثلاث مبادرات متكاملة للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، تشمل مبادرة "خدمة حاج بلا حقيبة"، ومبادرة "غادر بلا أمتعة"، ومبادرة "طريق مواشي الهدي والأضاحي"، بما يعمل على تسهيل حركة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، كما حرصت على توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية داخل ميناء جدة الإسلامي بكفاءة عالية من خلال تأهيل مستوصف طبي وتجهيز سيارات إسعاف متطورة، إضافة إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بين الحجاج، عبر توزيع النشرات والمطويات التوعوية المختلفة، وتوفير الأدوية، والعلاجات اللازمة.