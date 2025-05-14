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منذ الفجر.. 80 شهيدًا في قصف للاحتلال على قطاع غزة

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم، إلى 80 شهيدًا وعشرات المصابين، بينهم أطفال ونساء.
وأفادت مستشفيات قطاع غزة، بأن من بين الشهداء 59 فلسطينيًا في مناطق شمال القطاع.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عن إخلاء المرضى والطواقم الطبية، بعد سلسلة غارات جوية إسرائيلية وأحزمة نارية استهدفت ساحة المستشفى ومحيطه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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