شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترحب بإعلان ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت ألمانيا، اليوم بإعلان دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، مشيرة " نعمل جاهدين لمساعدة الشركاء السوريين على إعادة بناء بلدهم".

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن الاجتماع الذى عقد بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره السورى أحمد الشرع هو أول لقاء يجمع رئيسا أمريكيا بنظيره السورى منذ 25 عاما، حيث كان آخر رئيس أمريكى يفعل ذلك هو بيل كلينتون، الذى التقى الرئيس السورى آنذاك حافظ الأسد فى جنيف فى مارس 2000، فى الوقت الذى كانت فيه الولايات المتحدة تسعى إلى استئناف محادثات السلام بين سوريا وإسرائيل التى توقفت بسبب النزاعات الإقليمية حول مرتفعات الجولان.

التقى ترامب بالشرع فى الرياض اليوم الأربعاء قبل مشاركته فى قمة مجلس التعاون الخليجى، ثم توجه إلى قطر، المحطة الثانية من جولته فى الشرق الأوسط التى ستقوده لاحقًا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وحضر ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الاجتماع مع الشرع، وكذلك الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى انضم عن بعد، وصرح البيت الأبيض أن ترامب "شجع" الشرع على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ومساعدة الولايات المتحدة على داعش وطرب الإرهابيين من الأراضى السورية.

يأتى هذا اللقاء المباشر بين الرجلين بعد يوم من إعلان ترامب رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، وهى خطوة قال إنها تمنح الشعب السورى "فرصة للعظمة"، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية خانقة على نظام بشار الأسد.

وخلال الاجتماع، حث ترامب الرئيس السورى على الانضمام إلى اتفاقيات ابراهام داعيا الشرع إلى الاعتراف باسرائيل، فى الاجتماع الغير مخطط له بعد يوم واحد من رفع جميع العقوبات عن دمشق، كما طلب من الرئيس السورى انهاء وجود جميع الإرهابيين الأجانب فى سوريا وتحمل مسئولية مراكز احتجاز داعش فى شمال شرق البلاد.