شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت دولة الإمارات عن قلقها من تطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس، داعية الأطراف كافة إلى خفض التصعيد ووقف الاقتتال واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لحل الخلافات.



وحثت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها اليوم /الأربعاء/ أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) - على الحفاظ على سلامة المدنيين والمقرات الحكومية والممتلكات، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للخروج من الأزمة الراهنة.



وجددت موقف الإمارات الداعي إلى حل الصراع في ليبيا، ودعمها الكامل لما يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وفقا لمخرجات خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية وقف إطلاق النار، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والاستقرار والازدهار.