شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى يرأس اجتماعا طارئا بشأن الأزمة في طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اجتماعا طارئًا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية بشأن الأزمة في طرابلس، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وتواصلت السفارة الإيطالية في طرابلس مع كافة المواطنين المتواجدين حاليا في العاصمة الليبية، ونصحت السفارة أنه في الوقت الحالي، بعدم مغادرة أماكن الإقامة أو الفنادق التي تقيم فيها حاليًا.

ويوجد نحو 80-90 مواطناً إيطالياً عالقين في طرابلس بسبب الاشتباكات التي تدور منذ مساء أمس في العاصمة الليبية.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بدء وقف إطلاق النار في العاصمة، مؤكدة نشر "وحدات محايدة" لضمان الهدوء وحماية المدنيين.

وفي بيان أكدت أن وقف إطلاق النار "جزء من الالتزام بحماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وإنقاذ العاصمة من المزيد من التصعيد". ولضمان وقف إطلاق النار، بحسب البيان، بدأت القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، "باتخاذ التدابير اللازمة لضمان الهدوء، بما في ذلك نشر وحدات محايدة في نقاط التماس المختلفة لضمان الاستقرار ومنع أي اشتباكات على الأرض".

وأضافت الوزارة أن تعاملها مع التطورات الأخيرة يندرج "في إطار واجباتها الوطنية، والحرص على حفظ النظام العام، ومنع محاولات استغلال الوضع لتحقيق أهداف تتعارض مع مجرى أحداث الدولة ومؤسساتها الشرعية".