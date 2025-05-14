شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تثمن استعدادات العراق لاستضافة القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

أعربت مندوبة مملكة البحرين في الجامعة العربية، فوزية زينل، عن شكرها وتقديرها للعراق على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنةً الاستعدادات المتميزة لاستضافة القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين.

وقالت المندوبة في كلمة لها خلال اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الدورة العادية الرابعة والثلاثين، "يطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى جمهورية العراق على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ونتمنى لها التوفيق والنجاح في إدارة أعمال القمة العربية، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك".

وأعربت عن شكرها "للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها في التحضير لعقد القمة"، مؤكدة أن "مملكة البحرين، خلال ترؤسها للدورة الـ 33 من القمة العربية، وبتوجيهات من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وحكومة المملكة، حرصت على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المستويات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التضامن العربي كركيزة أساسية لصون المصالح العربية ومواجهة التحديات المشتركة".

وأشارت، إلى أن "البحرين تابعت تنفيذ قرارات ومخرجات القمة السابقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما في ذلك القرارات التي تقدمت بها المملكة".

وأوضحت، أن "البحرين قامت بتدشين قاعدة بيانات لدى الأمانة العامة لتوثيق جهود الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات القمة، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لمتابعة مخرجات اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة، فضلاً عن إعداد خطة إعلامية شاملة لإبراز الجهود العربية في هذا السياق".

واختتمت كلمتها بالتأكيد على "تقدير مملكة البحرين العميق للجهود المبذولة من قبل الأمين العام لجامعة الدول العربية وأعضاء الأمانة العامة، ودعمهم المستمر للبحرين خلال فترة رئاستها للقمة".