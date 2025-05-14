شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب العراق بالجامعة العربية: الحوار هو السبيل لتحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر





أعلن مندوب العراق في جامعة الدول العربية، قحطان خلف، اليوم، الأربعاء، عن التطلع إلى نتائج تخدم الشعوب العربية، فيما أشار إلى أن العراق يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وقال خلف في كلمة له في اجتماع المندوبين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الدورة الرابعة والثلاثين، "نرحب بكم في بغداد السلام عاصمة الحضارة والتأريخ، حيث إن وجودكم في بغداد دلالة على عمق العلاقات وتوسيع آفاق التعاون".

وأضاف "نتطلع إلى نتائج تخدم الشعوب العربية"، مشيراً إلى أن "العراق يؤكد على أن الحوار هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار".

وأكد أن "العراق يحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"، لافتاً إلى أن "المنطقة تمر بأوقات تتطلب توحيد المواقف والقضية الفلسطينية تتطلب دعماً موحداً".

وأشار إلى أن "العراق سيسعى إلى تعزيز العمل العربي".