شكرا لقرائتكم خبر عن طرابلس تتحول لـ"مدينة أشباح".. ممثلو 30 شركة إيطالية محاصرين بفندق بعاصمة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من إعلان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، بدء وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، مع نشر "وحدات محايدة" لضمان الهدوء وحماية المدنيين، تحولت طرابلس إلى "مدينة أشباح"، كما وصفتها وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقضى العديد من رجال الأعمال الإيطاليين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية لحضور معرض ليبيا للبناء، "ليلة طويلة"، وهم الآن "محاصرون"، كما أكد لـ"وكالة نوفا"، لوكا لاتيني، رجل أعمال إيطالي يتواجد في عاصمة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا برفقة حوالي 60 ممثلاً آخرين لـ 30 شركة إيطالية.

وشهدت العاصمة الليبية، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة، ووحدات مسلحة موالية لحكومة الوحدة الوطنية، وخاصة اللواء 444.

وخلال الليل، سُمع دوي إطلاق نار وقذائف هاون في عدة مناطق حضرية، فيما تم تعليق حركة الملاحة الجوية لأسباب أمنية.

وانتهت الاشتباكات صباح اليوم حوالي الساعة التاسعة والنصف وكانت ليلة طويلة ومتوترة، واندلعت اشتباكات أقرب إلى موقعنا، بينما تركزت مساء أمس في الأحياء التي تبعد ثلاثة إلى خمسة كيلومترات عن مركز المدينة، كما أوضح رجل الأعمال.

وقال لاتيني، حاليا في فندق يقع "بجوار السفارة الإيطالية، في المنطقة الدولية"، وسط طرابلس: "أشكر السفارة الإيطالية حقًا لأنها تابعت الوضع برمته من البداية إلى النهاية، وأعطت التعليمات ليس لنا فقط ولكن لجميع الإيطاليين المتواجدين في طرابلس في هذه اللحظة، وتطلعنا باستمرار على الوضع"، موضحًا أنه "في الوقت الحالي، التعليمات هي البقاء في الداخل، وعدم الخروج، وانتظار تطور الوضع".

وأشار لاتيني إلى "إنها المرة الأولى التي أجد نفسي فيها في موقف كهذا، ومن الواضح أن هناك بعض التوتر، لقد بقينا جميعًا مستيقظين طوال الليل لأننا كنا قلقين".

وقال لاتيني، الذي تم إلغاء رحلته على متن شركة الخطوط الجوية الإيطالية المقررة غدًا 15 مايو: "نعلم أن الرحلات الجوية من مطار معيتيقة معلقة حاليًا، وننتظر معرفة موعد إعادة فتحه أو ما إذا كانت هناك أخبار أخرى".

وفي الأيام الأخيرة، أوصت السفارة الإيطالية في طرابلس مواطنيها "بالبقاء في أماكن إقامتهم، بعيدا عن النوافذ والشرفات من أجل سلامتهم الجسدية"، كما أبقت وحدة الأزمة التابعة لها نشطة.

وفي الوقت الحالي، يبقى حوالي 50-60 مواطناً إيطالياً وصلوا إلى طرابلس للمشاركة في معرض ليبيا للبناء في الفنادق، في انتظار التعليمات لإجلاء محتمل - أحد الخيارات المطروحة على الطاولة في هذا الوقت - أو استئناف الرحلات الجوية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية رسميًا إلغاء رحلة رقم AZ86، المقرر إقلاعها غدا 15 مايو الساعة 12:40 (بالتوقيت المحلي) من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى مطار روما فيوميتشينو.

وكان من المقرر أن يتم الاتصال بطائرة إيرباص A319. وأن تغادر الرحلة مطار روما فيوميتشينو في الساعة 9:40 صباحًا وتصل إلى مطار ليبيا في الساعة 11:45 صباحًا، ولكن تم إلغاء هذه الرحلة أيضًا.

وتدعو وزارة الخارجية الإيطالية، من خلال بوابة "الرحلات الآمنة"، الأشخاص إلى عدم السفر إلى ليبيا، التي تم تعريفها بأنها منطقة "حذرة بشكل خاص".

وفي الأيام الأخيرة، أوصت السفارة الإيطالية في طرابلس مواطنيها "بالبقاء في أماكن إقامتهم، بعيدا عن النوافذ والشرفات من أجل سلامتهم الجسدية"، كما أبقت وحدة الأزمة التابعة لها نشطة.

وفي الوقت الحالي، يبقى المواطنون الإيطاليون الموجودون في العاصمة في الفنادق أو غيرها من الأماكن التي تخضع لحماية، في انتظار مؤشرات لإجلاء محتمل - وهو أحد الخيارات المطروحة على الطاولة في هذا الوقت - أو استئناف الرحلات الجوية.

تبدو طرابلس في هذه الساعات و"كأنها مدينة أشباح"، على حد تعبير وكالة نوفا، التي أشارت إلى أن "الوضع هادئ حاليا ولكن لا يزال محفوف بالمخاطر"، حيث بقى السكان المدنيون في منازلهم، وأغلقت المدارس والمتاجر، وتزايد تواجد المسلحين في الشوارع.