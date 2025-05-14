شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الإيطالية تلغى رحلاتها إلى ليبيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت الخطوط الجوية الإيطالية رسميا رحلتها رقم AZ86، المقرر إقلاعها غدا الخميس، الساعة 12:40 (بالتوقيت المحلي) من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى مطار روما فيوميتشينو، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وكان من المقرر أن يتم الاتصال بطائرة إيرباص A319. وأن تغادر الرحلة مطار روما فيوميتشينو في الساعة 9:40 صباحًا وتصل إلى مطار ليبيا في الساعة 11:45 صباحًا، ولكن تم إلغاء هذه الرحلة أيضًا.

وتأتي عمليات الإلغاء في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الليبية اشتباكات عنيفة بين قوات الردع الخاصة، التي تسيطر على مطار معيتيقة، والوحدات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الوطنية، وخاصة اللواء 444.

وخلال الليل، تجددت الاشتباكات وسط أنباء عن إطلاق نار وقذائف في عدة مناطق حضرية، وتم تعليق حركة الملاحة الجوية لأسباب أمنية.

وتدعو وزارة الخارجية الإيطالية، من خلال بوابة "الرحلات الآمنة"، الأشخاص إلى عدم السفر إلى ليبيا، التي تم تعريفها بأنها منطقة "حذرة بشكل خاص".

وفي الأيام الأخيرة، أوصت السفارة الإيطالية في طرابلس مواطنيها "بالبقاء في منازلهم، بعيدا عن النوافذ والشرفات من أجل سلامتهم الجسدية"، كما أبقت وحدة الأزمة التابعة لها نشطة.

وفي الوقت الحالي، يبقى المواطنون الإيطاليون الموجودون في الإقليم في الفنادق أو غيرها من الأماكن التي تخضع لحماية، في انتظار مؤشرات لإجلاء محتمل - وهو أحد الخيارات المطروحة على الطاولة في هذا الوقت - أو استئناف الرحلات الجوية. تبدو طرابلس في هذه الساعات وكأنها مدينة أشباح.

الوضع هادئ حاليا ولكن لا يزال محفوف بالمخاطر، حيث بقى السكان المدنيون في منازلهم، وأغلقت المدارس والمتاجر، وتزايد تواجد المسلحين في الشوارع.