شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى: ما يحدث اليوم فى غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، أن ما يحدث فى قطاع غزة اليوم يعد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وذلك فى ظل تفاقم الوضع الانسانى بالقطاع .

وقال بارو، في تصريحات "ما يحدث اليوم في غزة هو كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث تعاني العائلات والنساء والأطفال من العطش والجوع بسبب استمرار الحكومة الإسرائيلية منذ نحو شهرين ونصف، في فرض حصار مشدد للغاية على دخول المساعدات الإنسانية والأدوية والأغذية إلى القطاع"، مضيفا "هذا يجب أن يتوقف".

وأوضح أنه " حتى وإن كنا ندعو إلى نزع سلاح حماس، وحتى وإن كنا نريد إطلاق سراح جميع الرهائن الذين مازالوا محتجزين منذ السابع من أكتوبر، فإننا لا يمكننا أن نرضى أو نظل غير مبالين تجاه هذا الوضع المأساوي ".

هذا واعتبر بالأمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقاء مع قناة "تي أف 1"، أن ما تفعله حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة أمر "غير مقبول" و"مخزٍ"، في ظل الوضع الانساني الذي يتفاقم يوما بعد يوم مع خطة إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في القطاع.