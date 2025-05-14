شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق: موقفنا يعبر عن شعور قومى للم الشمل العربى والان مع تفاصيل الخبر





قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بغداد تعود لتفتح ذراعيها مرحبة بأشقائها العرب، معربا عن سعادة أهل العراق باعتباره موقف يعبر عن شعور قومي عميق يهدف إلى لم الشمل العربي وبناء مستقبل يليق بشعوب دولها.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، أن جهود كبرى بذلتها اللجنة العليا لإدارة الاعداد للقمة العربية، موضحا ان مشاركة المسؤولين ذو المستوى الرفيع يحمل عدة دلالات خاصة في ضوء التوقيت الذي تنعقد فيه القمة.

وأوضح أن الرسالة الرئيسية هي الوصول إلى تعزيز المواقف العربية ناهيك عن تحقيق اكبر قدر من التكامل الاقتصادي في المرحلة المقبلة، مع تواتر الأزمات التي تشهدها المنطقة.

واشار إلى حالة الاستنفار التي تشهدها بغداد استعداداً للقمة العربية، موضحا ان العراق يستضيف ثلاثة قمم، وهي الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، والقمة التنموية الخامسة، والقمة الدورية لآلية التعاون الثلاثي والتي تشمل مصر والأردن إلى جانب العراق.