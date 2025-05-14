شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية السورى: رفع العقوبات يسهم بتوفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية السورى، الدكتور محمد يسر برنية أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعدها على توفير البيئة المواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين الخدمات الأساسية التى يحتاجونها للعودة”.

وأوضح الوزير برنية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن هذه الخطوة ستساعد على جذب الاستثمارات والتدفقات المالية، وعودة سوريا إلى النظام المالي والنقدي العالمي، مبيناً أن هناك فرصاً كبيرة وحاجة ماسة للاستثمارات في مختلف القطاعات في سوريا في البنية التحتية والطاقة والتعليم والمالي والمصرفي .

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيرفع سقف التحدي الذي يواجه سوريا ، وسنكمل إعادة بناء البنية التحتية اللازمة، وإعادة توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار، مبيناً أن العقوبات على سوريا جاءت بداية لحماية الشعب السوري ، ورفعها اليوم فرصة للشعب السوري لإعادة بناء دولته.

ودعا وزير المالية جميع المستثمرين، وكل المؤسسات الإقليمية والدولية المالية، ورجال الأعمال، والدول، إلى الاستثمار في سوريا.

من جهته أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا، خطوة بالغة الأهمية في طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعافي البلاد.

وقال الحاكم في منشور له على صفحته الشخصية على الفيسبوك: “لقد عانى الشعب السورى طويلًا من آثار هذه العقوبات التي قيّدت قدرتنا على الوصول إلى النظام المالي العالمي، وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين، وعلى عمل المؤسسات الاقتصادية والمالية”.