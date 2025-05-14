شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: ‌يشهد المغرب تفشيًا واسع النطاق لمرض الحصبة بجميع أنحاء ‌البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن المغرب يشهد تفشيا لمرض الحصبة.

وأضافت، إنه منذ أواخر عام 2023، يشهد المغرب تفشيًا واسع النطاق لمرض الحصبة، وقد سُجلت حالات في جميع أنحاء البلاد، وخاصة بين الأطفال والأشخاص غير المطعمين، واستجابةً لذلك، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات ذات الصلة، بتفعيل المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، وأطلقت حملات تطعيم عاجلة، وعززت جهود المراقبة وإدارة الحالات والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

وأوضحت، إن الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة والوفاة، وفي حين أحرز المغرب تقدمًا كبيرًا نحو القضاء على الحصبة، إلا أن المرض لا يزال متوطنًا في البلاد، ويُقيّم الخطر الإجمالي بأنه متوسط على المستوى الوطني ومعتدل على المستوى الإقليمي، لا سيما بالنظر إلى خطر انتقال العدوى عبر الحدود في المناطق ذات التغطية التطعيمية المنخفضة.