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الشرع: قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار

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الشرع: قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السورى أحمد الشرع تعليقا عن رفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العقوبات عن سوريا، إنه سيسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، وأنه سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء (واس) أنه خلال لقاء ترامب والشرع قد تم التباحث حول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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