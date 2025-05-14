شكرا لقرائتكم خبر عن الشرع: قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا سيسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السورى أحمد الشرع تعليقا عن رفع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العقوبات عن سوريا، إنه سيسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، وأنه سيفتح صفحة جديدة لإعادة بناء البلاد وإحياء اقتصادها والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه خلال لقاء ترامب والشرع قد تم التباحث حول مستقبل الأوضاع في سوريا، وتأكيد أهمية استقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحقيق الأمن والرخاء للشعب السوري، وكذلك الأوضاع الإقليمية وأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.