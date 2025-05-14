شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: لا يمكن تحقيق السلام الدائم دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أسعد بن طارق، إن تحقيق السلام مستحيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة. وأكد أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم والازدهار دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معربا عن قلق بلاده إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

ومن جهة أخرى، ثمن الدور "البناء" لترامب في إعادة الملاحة البحرية الآمنة في البحر الأحمر.

وانطلقت منذ قليل أعمال القمة الخليجية - الأمريكية الخامسة في الرياض، بمشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و الرئيس السوري أحمد الشرع، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى.

تتزامن القمة مع جولة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج التي استهلها بالسعودية وتشمل قطر والإمارات، وتمثل هذه الجولة إشارة انطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعد هذه القمة الخامسة، حيث سبقها 4 قمم، الأولى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي والبقية بالرياض. وعقدت القمة الأولى في مايو 2015، والثانية في إبريل عام 2016، والثالثة مايو2017 بمشاركة ترامب، والرابعة في يوليو 2022، وشارك فيها أيضاً قادة مصر والأردن والعراق.