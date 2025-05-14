شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء على جنوب وشمال قطاع غزة إلى 51 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى على جنوب وشمال قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية إلى 51، بينهم 45 شهيدا فى شمال القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات وأحزمة نارية استهدفت منازل المواطنين في مخيم جباليا وجباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 45 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، مضيفة أنه جرى نقل جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيي العودة والأندونيسي، مشيرة إلى أن عددا من جثامين الشهداء ما زالت تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

وأوضحت أنه في الجنوب، استشهد مواطن وزوجته وطفلتاهما في قصف مسيرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، كما استشهد عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو أمونة في منطقة بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس، جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52 ألفا و908 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,721 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.