الخليج اليوم .. فيديو لردة فعل الأمير محمد بن سلمان على إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من ولي العهد السعودي، غزت ردة فعل الأمير محمد بن سلمان مواقع التواصل الاجتماعي.

ردة فعل الأمير محمد بن سلمان

فقد انتشرت مقاطع فيديو للأمير وهو يصفق بحرارة على إعلان ترامب، ثم وقف مبتسماً فرحاً بالخبر.

جاء هذا بعدما قال ترامب اليوم الثلاثاء من الرياض، إنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي.

وأضاف أن قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة.

كما وجّه كلامه للسوريين قائلاً: "اجعلونا نرى شيئا خاصا من أجل مستقبلكم"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قامت بالخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعدما شهدت الكثير من البؤس.

وأعلن أن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو سيلتقي نظيره السوري قريباً.

أيضا لفت إلى أن هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح بتحقيق الاستقرار.

دعم سعودي

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت أعلنت أنها مستمرة في جهودها لتسريع وتيرة تعافي سوريا.

وأكدت الرياض على عودة المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى استئناف أعمالها وتوسيعها في البلد الشقيق، ودعم طموحات شعبه نحو مستقبل واعد من العيش الكريم.

جاء هذا بعدما شكرت دمشق السعودية وقطر على سداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي بلغت 15 مليون دولار أميركي.

ترمب يعلن من الرياض رفع العقوبات عن سوريا بطلب من الأمير محمد بن سلمان

وكانت السلطات الجديدة في دمشق كانت طالبت منذ توليها الحكم عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، واعتبرتها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

في حين حذّرت الأمم المتحدة في فبراير الماضي من أن سوريا لن تتمكن في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.