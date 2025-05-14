الخليج اليوم .. إسرائيل تعترض صاروخاً حوثياً.. وتنذر 3 موانئ باليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن، وتسبب في إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل.

وقال الجيش في بيان اليوم الأربعاء "بعد انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن"، وفق ما أفادت "فرانس برس".

كما أصدر تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن، هي رأس عيسى والحديدة والصليف، مشيرا إلى أن "تلك الموانئ تستخدمها جماعة الحوثي".

أتى ذلك، بعدما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، بـ"الرد بقوة" على أي هجمات حوثية.

"لسنا طرفاً"

كما جاء عقب نحو أسبوعين من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار ووقف الغارات على المواقع الحوثية في اليمن، إثر "استسلام الجماعة".

فيما شدد مسؤولون إسرائيليون على أن إسرائيل ليست طرفا في هذا الاتفاق الذي أعلنه ترامب، مؤكدين مواصلة ضرب أهداف حوثية.

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الأسبوع الماضي، أن تل أبيب لم "تتلق أي إشعار مسبق بوقف أميركا قصفها على الحوثيين" .

في حين أعلن عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري، أن "إسرائيل خارج اتفاق وقف النار" مع الأميركيين.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر الهجوم الذي شنّته الحركة على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، يوم 7 أكتوبر 2023، شنّت جماعة الحوثي عشرات الهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر قالت إنها إسرائيلية أو تتجه إلى الأراضي الإسرائيلية.

في حين شنت الولايات المتحدة منذ مارس الماضي حملة غارات موسعة ضد أهداف حوثية، كما نفذت إسرائيل مؤخرا عشرات الغارات طالت صنعاء، لاسيما المطار ومدينة الحديدة.

قبل أن يعلن الرئيس الأميركي وقف الضربات، إثر اتفاق توسطت فيه سلطنة عمان.