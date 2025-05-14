الخليج اليوم .. انطلاق القمة الخليجية الأميركية لبحث ملفات هامة على رأسها الاقتصاد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تنطلق اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض فعاليات القمة الخليجية الأميركية الخامسة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تأتي ضمن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، حيث تتناول ملفات عدة على رأسها المتغيرات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والوضع الإقليمي الأمني والسياسي.

وتربط دول مجلس التعاون علاقات تجارية واستثمارية وثيقة مع الولايات المتحدة، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري بينهما 180 مليار دولار في عام 2024، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وستبحث القمة التي تعقد في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات، الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، والتهدئة، وإدخال المساعدات إلى غزة، مع إمكانية طرح آلية جديدة لإدخال المعونات إلى القطاع الفلسطيني، كذلك ستناقش المفاوضات الأميركية النووية مع إيران، وتفاصيل ما جرى بين الجانبين، فضلا عن سبل إحلال السلام في المنطقة، وفق مراسل العربية/الحدث.

وتعقد القمة الحالية في ظل تغيرات كبيرة شهدتها المنطقة، لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمفاوضات الإيرانية الأميركية، وتراجع ما يعرف بـ"المحور الإيراني" في المنطقة، وتوترات خلف الكواليس بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وترتكز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية على علاقات متينة ومصالح مشتركة، أسهمت في تطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ووضعت إطارًا تنظيميًا لمجموعات عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ في مجالاتها المتخصصة، بما في ذلك الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها، وتجاوزت هذه الشراكة تلك الجوانب لتشمل مجالات الثقافة والتعليم.

واستضافت السعودية 4 قمم سابقة، وعقدت الأولى في كامب ديفيد بتاريخ مايو 2015. أما الثانية فعقدت في أبريل عام 2016، في حين كانت الثالثة في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى. وجاءت الرابعة في يوليو 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.