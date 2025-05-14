الخليج اليوم .. البيت الأبيض: ترامب التقى الرئيس السوري في الرياض

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، أكدت موفدة العربية/الحدث بدء الاجتماع، اليوم الأربعاء.

فيما قالت مسؤولة في البيت الأبيض، إن "ترامب التقى الرئيس السوري المؤقت قبل القمة الخليجية".

فرصة حقيقية

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الأميركية بتغريدة على حسابها في منصة إكس إلى أن إدارة ترامب "منحت سوريا من قلب الشرق الأوسط فرصة حقيقية".

وكانت مصادر العربية/الحدث أفادت سابقا بأن الرئيس السوري وصل، مساء أمس، إلى العاصمة السعودية.

تعليق من ترامب

في حين ألمح ترامب أمس إلى احتمال حصول هذا اللقاء، فخلال توجهه إلى منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد أمس في الرياض سأله أحد الصحافيين إن كان سيلتقي الشرع، ليجيب باقتضاب "نعم أعتقد ذلك".

أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس الأميركي أمس، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فيما لاقت تلك الخطوة ترحيباً سورياً واسعاً وعربياً وأممياً، لاسيما أن البلاد غارقة في أزمة اقتصادية خانقة بعد سنوات طويلة من الحرب.

وكانت مصادر مطلعة كشفت سابقا أن الشرع طلب عقد لقاء مع ترامب.

كما أفادت بأن الرئيس السوري "قد يعرض على ترامب صفقة معادن على غرار ما فعلته أوكرانيا، فضلا عن تقديم بعض التنازلات مقابل رفع العقوبات"، وفق ما نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية.

يذكر أن رفع العقوبات الأميركية التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي، يمهد الطريق أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، مما يسهل الاستثمار والتجارة الخارجية مع إعادة الإعمار.