شكرا لقرائتكم خبر عن بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول المصلين للأقصى.

في موضوع متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونفّذت عمليات هدم وتجريف لممتلكات الفلسطينيين وسط إطلاق نار كثيف.

