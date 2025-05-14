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بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

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الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل عرقلة وصول المصلين للأقصى.
في موضوع متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونفّذت عمليات هدم وتجريف لممتلكات الفلسطينيين وسط إطلاق نار كثيف.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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