شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يجتمع مع الرئيس السوري في الرياض قبيل القمة الخليجية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل



وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس برفع العقوبات عن سوريا، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية للمملكة.



وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أن تطور

ورصدت الكاميرات ردة فعل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا.

وأظهرت الكاميرات سعادة سموه، بالتصفيق الحار، بعد إعلان رفع العقوبات في أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض.

الدمام - شريف احمد - بدأ قبل قليل اجتماع يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، في الرياض قبيل بدء القمة الخليجية الأمريكية التي ستعقد في الرياض، وفق ما نقلته قناة العربية.وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس برفع العقوبات عن سوريا، خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية للمملكة.وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، أن تطور السعودية وتحولها مذهلا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.ورصدت الكاميرات ردة فعل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بعد إعلان رفع العقوبات عن سوريا.وأظهرت الكاميرات سعادة سموه، بالتصفيق الحار، بعد إعلان رفع العقوبات في أثناء كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض.