شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي يطالب مجلس الأمن بالتصدي لخطر الإبادة الجماعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر، مجلس الأمن الدولي من اقتراب خطر الإبادة الجماعية في غزة، مطالبًا باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف الدمار المتعمد والظروف غير الإنسانية التي تفرضها العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 19 شهرًا.

في جلسة إحاطة عقدها مجلس الأمن مساء الثلاثاء، قال فليتشر إن إسرائيل تفرض عمدًا وبوقاحة ظروفًا غير إنسانية على المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف قُتلوا، وغالبية أراضي القطاع دُمرت.

وأضاف مناشدًا أعضاء المجلس:"من أجل القتلى ومن أُسكتت أصواتهم، ما الذي تحتاجونه من أدلة إضافية؟ هل ستتحركون الآن - بحزم - لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني؟" التجويع ورقة مساومة وأكد فليتشر أن مساعدات إنسانية منقذة للحياة جاهزة للتسليم عند الحدود، وتنتظر فقط السماح بالدخول، لكن الاحتلال يرفض ذلك، أن شروط الاحتلال للسماح بتسليم المساعدات "عرض جانبي ساخر".

وأضاف: "الخطة الإسرائيلية تجعل من التجويع ورقة مساومة، إنها غطاء لمزيد من العنف والنزوح". موقف محكمة العدل الدولية ولفت منسق الشؤون الإنسانية إلى أن محكمة العدل الدولية تنظر بالفعل فيما إذا كانت هناك إبادة جماعية تُرتكب في غزة، مشددًا على أن الشهادات التي تقدمها الوكالات الإنسانية ستكون مؤثرة، "ولكن سيكون الأوان قد فات إن لم يتحرك المجتمع الدولي فورًا". توثيق الانتهاكات والتدمير المنهجي واختتم فليتشر كلمته بالإشارة إلى أن الأمم المتحدة أبلغت مجلس الأمن بكل ما رصدته من وفيات وإصابات ودمار وجوع ومرض وتعذيب ومعاملة لا إنسانية، إلى جانب التهجير القسري وعرقلة الإغاثة وتدمير البنى التحتية، مؤكدة أن ما يجري في غزة "منهجي ومتعمد".