شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تحذر من كوارث إنسانية في غزة واليمن والسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت منظمة الصحة العالمية عن بالغ قلقها تجاه تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، إذ جرى تسجيل أكثر من 52 ألف حالة وفاة، ونحو 120 ألف إصابة، إضافة إلى مقتل أو إصابة أو احتجاز آلاف العاملين الصحيين.

وأكدت المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية د. حنان بلخي، أن المستشفيات المتبقية في غزة تكافح لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الطبية، في ظل استمرار الحصار الشامل منذ 9 أسابيع، ومنع قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات المنقذة للحياة. مستويات كارثية من الجوع وأشارت بلخي إلى أن السلطات الإسرائيلية تقترح إلغاء نظام توزيع المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة، واستبداله بنظام توزيع يخضع لشروط جيش الاحتلال، مؤكدة أن المنظمة الأممية لن تكون طرفًا في أي مبادرة تنتهك المبادئ الإنسانية.

وأضافت أن ثلاثة أرباع سكان غزة يواجهون مستويات كارثية من الجوع، وهو ما يسهم في تفشي الأمراض بسرعة كبيرة نتيجة الحرمان من الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية. الأوضاع في اليمن والسودان وتطرقت د. بلخي إلى الأزمة الصحية في اليمن، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 270 ألف حالة اشتباه بالكوليرا خلال العام الماضي، أدت إلى وفاة نحو 900 شخص.

أما في السودان، فأوضحت أن نحو 24.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي هذا الشهر، من بينهم 770 ألف طفل، وسط استمرار الهجمات على المدنيين والمرافق الصحية.

وأكدت أن المنظمة تواصل دعم 136 مركزًا إسعافيًا، إضافة إلى نشر فرق طبية لمكافحة وباء الكوليرا الذي أودى بحياة 1600 شخص في 12 ولاية.