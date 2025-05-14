شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال قوته 6.4 يضرب قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال قوته 6.4 قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.

وفي منشور له على تطبيق فيس بوك، ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن مركز الزلزال في شرق جزيرة كريت بالبحر المتوسط، وأن قوته بلغت 6.4 على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال على بُعد 431 كيلومترًا من شواطئ مصر، على عمق 76 كيلومترًا. لا خسائر أو توابع وجاء في بيان المعهد: "سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد اليوم الأربعاء، هزة أرضية على بعد نحو 431 كيلومترًا شمال رشيد، بلغت قوتها 6.4 على مقياس ريختر".

وأضاف : "وورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات".

ولم ترصد أجهزة الشبكة القومية للزلزال التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اي توابع للزلزال. استعدادات الهلال الأحمر المصري أعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري أنها تتابع على مدار الساعة تداعيات الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الأربعاء في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل المصرية، وشعر بها عدد من سكان القاهرة والمحافظات الساحلية.

وأكد الهلال الأحمر أنه فور الشعور بالهزة، جرى تفعيل خطة الطوارئ في المدن الساحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحسبًا لأي تطورات.