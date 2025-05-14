شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شهيدًا.. ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على مستشفى غزة الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

فتح المعابر طلب عالمي

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 16 شهيدًا و70 مصابًا بجروح وحروق خطيرة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بفقدان العديد من المدنيين في القصف على المستشفى الأوروبي المكتظ بالجرحى والمرضى ومحيطه.وأشارت إلى وقوع 3 إصابات من طواقم الدفاع المدني في أثناء عملهم بمحيط المستشفى المستهدف، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة من القطاع.

دعت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، إلى فتح المعابر والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرين من خطر المجاعة الوشيك، والانهيار الكامل للقطاع الزراعي، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، نتيجة الحصار المستمر وحرمان السكان من الغذاء والمياه والرعاية الصحية.



وأظهر التقرير الأممي الجديد "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الصادر مساء الاثنين، أن جميع سكان قطاع غزة، وعددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.

وصنف 93% من السكان (1.95 مليون نسمة) بين المرحلتين الثالثة والخامسة، بواقع 244 ألف شخص (12%) في المرحلة الخامسة (مجاعة كارثية)، و925 ألفًا (44%) في المرحلة الرابعة (طوارئ)، والباقي في المرحلة الثالثة (أزمة غذائية).