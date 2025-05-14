بعد وساطة ولي العهد.. احتفالات في دمشق برفع العقوبات عن سوريا

#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتصدر الترند الأول في منصة X على مستوى العالم، وذلك بعد إعلان رفع عقوبات #سوريا



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