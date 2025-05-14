شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وساطة ولي العهد.. احتفالات في دمشق برفع العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتشد سوريون في ساحة الأمويين بدمشق، احتفالا برفع العقوبات عن سوريا، بعد وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
حسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، حدثت تجمعات عفوية، في ساحة الأمويين بدمشق، ابتهاجا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.
وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.
حسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، حدثت تجمعات عفوية، في ساحة الأمويين بدمشق، ابتهاجا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا. للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتصدر الترند الأول في منصة X على مستوى العالم، وذلك بعد إعلان رفع عقوبات #سوريا— صحيفة اليوم (@alyaum) May 13, 2025
للمزيد | https://t.co/E5SOyHEFhv#القمة_السعودية_الأمريكية | #الرئيس_الأمريكي_في_المملكة | #القمة_الخليجية_الأمريكية | #٩٢_عاماً_من_الشراكة_والازدهار | #اليوم pic.twitter.com/PNwOoU8PA4
رفع العقوبات عن سورياتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.
وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.