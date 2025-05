شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وساطة ولي العهد.. احتفالات في دمشق برفع العقوبات عن سوريا والان نبدء بالتفاصيل

رفع العقوبات عن سوريا

الدمام - شريف احمد - احتشد سوريون في ساحة الأمويين بدمشق، احتفالا برفع العقوبات عن سوريا، بعد وساطة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.حسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، حدثت تجمعات عفوية، في ساحة الأمويين بدمشق، ابتهاجا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات المفروضة على سوريا. للمزيد— صحيفة اليوم (@alyaum)تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.