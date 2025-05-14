شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا ترحب برفع العقوبات بعد تصريحات ترامب في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن رفع العقوبات التي فُرضت على سوريا.



وقال الشيباني حسب وكالة الأنباء السورية "سانا": يمثل هذا التطور نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة.



وأضاف: ننظر إلى الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة.



وتابع الشيباني أنه يمكن للرئيس ترامب أن يحقق اتفاق سلام تاريخيّاً ونصراً حقيقيّاً للمصالح الأمريكية في سوريا، وقد قدّم بالفعل للشعب السوري أكثر من أسلافه.

رفع العقوبات عن سوريا

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا، وذلك بعد طلب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



وقال الرئيس الأمريكي خلال كلمته بمنتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، في الرياض، إنه بعد المناقشة مع ولي العهد سيكون هناك لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي ونظيره السوري.

وأوضح ترامب، أنه يأمل أن تنجح الحكومة السورية في إعادة الأمن لبلادها، وأن يكون رفع العقوبات فرصة جديدة لها.