شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس الشرقية المحتلة وسط الضفة الغربية، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق استمرار الأعمال الإجرامية والوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلين في محافظتي رام الله وبيت لحم.

وأفادت الوكالة بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلا مأهولا في قرية شقبا غرب رام الله، يعود لشاب، ويتكون من طابقين، بمساحة تقدر بـ 250 مترا مربعا، كما هدمت في بيت لحم منزلا وبركسا لتربية الأغنام في قرية كيسان شرقا، يعودان لمواطن؛ إذ يتكون المنزل من طابق واحد، بمساحة إجمالية 200 متر مربع، بحجة عدم الترخيص.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تنفيذ سلطات الاحتلال خلال أبريل الماضي 73 عملية هدم طالت 152 منشأة، بينها 96 منزلاً مأهولاً، و10 غير مأهولة، 34 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات طوباس بـ 59 منشأة والخليل بهدم 39 منشأة ثم القدس بهدم 17 منشأة.