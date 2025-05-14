شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 55 طفلا يفقدون حياتهم بسبب سوء التغذية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة الدكتور ريك بيبركورن أن 55 طفلا فقدوا حياتهم نتيجة سوء التغذية في غزة، وحذر من أنه إذا استمر هذا الوضع الصعب فمن المتوقع أن يُعاني ما يقرب من 71,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد خلال الأحد عشر شهرا القادمة وفق مركز إعلام الأمم المتحدة.

وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن ما نراه في غزة هو أن الناس عالقون في هذه الحلقة المفرغة، حيث يغذي نقص الغذاء المتنوع، وسوء التغذية، والأمراض بعضها بعضا".

وشدد بيبركورن إلى أن حصار الاحتلال الإسرائيلي الكامل على المساعدات لم يترك من إمدادات منظمة الصحة العالمية سوى ما يكفي لعلاج 500 طفل يعانون من سوء تغذية حاد، وهو "جزء بسيط من الاحتياجات الملحة".

جاء ذلك في أعقاب التقرير الجديد للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي نشر يوم الاثنين وحذر من أن 470 ألف شخص في غزة سيواجهون جوعا كارثيا (المرحلة الخامسة والأشد من التصنيف) خلال الفترة بين مايو وسبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250 بالمائة عن تقديرات التصنيف السابقة.