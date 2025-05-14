الخليج اليوم .. وزير الخزانة الأميركي: أول وظيفة لي كانت بشركة سعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

خلال منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض، كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مفاجأة.

فقد أكد خلال جلسة حوارية مع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس الثلاثاء "أن لديه تاريخاً طويلاً مع المملكة".

كما أضاف: "إن أول عمل رسمي لي في نيويورك كان لدى مجموعة العليان"، وهي مجموعة شركات سعودية أسسها سليمان العليان سنة 1947، وبدأت عملها كشركة نقل بري في إطار بناء التابلاين.

وكان العديد من الشخصيات في القطاع العام والخاص، تحدثوا خلال المنتدى، من بينهم رؤساء تنفيذيون لشركات أميركية كبرى في عالم التكنولوجيا.

علاقات تاريخية

كما ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة مطولة خلال المنتدى، أشاد فيها بالعلاقات الأميركية السعودية، فضلا عن علاقتها المتينة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ووصف اليوم الذي أمضاه في المملكة بالعظيم.

بدوره، تحدث الأمير محمد بن سلمان عن العلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد أن العمل المشترك مع أميركا لا يقتصر على الاقتصاد إنما يمتد لإحلال السلام في العالم.

يذكر أن منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الذي يرأسه وزيرا التجارة في البلدين، يشكل أهمية كبيرة في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين لترقى إلى متطلبات العصر الحالي في مختلف المجالات، وفقا لوزارة التجارة السعودية.

ويحظى بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين.