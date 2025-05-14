الخليج اليوم .. الأمن والاقتصاد وغزة.. ملفات مهمة في القمة الخليجية الأميركية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تبحث القمة الخليجية الأميركية، بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، في الرياض ملفات مهمة، في ظل الظروف والمتغيرات في المنطقة.

إذ ستتناول ملفات عدة، أبرزها الوضع الإقليمي الأمني والسياسي.

كما ستبحث القمة التي تعقد في مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات، الحرب الإسرائيلية على غزة، والتهدئة، وإدخال المساعدات إلى غزة، مع إمكانية طرح آلية جديدة لإدخال المعونات إلى القطاع الفلسطيني، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

كذلك ستناقش الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى المفاوضات الأميركية النووية، وتفاصيل ما جرى بين الجانبين، فضلا عن سبل إحلال السلام في المنطقة.

4 قمم سابقة

وكان الملك سلمان وجه دعوات إلى قادة دول الخليج لحضور القمة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، حيث استضافت السعودية أربع قمم سابقة.

إذ عقدت الأولى في كامب ديفيد بتاريخ مايو 2015. أما الثانية فعقدت في أبريل عام 2016، في حين كانت الثالثة في مايو 2017 في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة ترامب خلال ولايته الأولى.

وجاءت الرابعة في يوليو 2022 بمشاركة عربية شملت مصر والأردن والعراق.

يذكر أن القمة الحالية تعقد في ظل تغيرات كبيرة شهدتها المنطقة، لاسيما بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمفاوضات الإيرانية الأميركية، وتراجع ما يعرف بـ"المحور الإيراني" في المنطقة، وتوترات خلف الكواليس بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.