الخليج اليوم .. وزير خارجية الكويت : تحرك السعودية بسوريا يؤكد موقعها القيادي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تعليقا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض، أمس، رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، أهمية هذا القرار.

وقال في تصريحات للعربية/الحدث، اليوم الأربعاء، إن رفع أميركا للعقوبات عن سوريا خطوة لرفع المعاناة الاقتصادية.

كما شدد على أن "التحرك السعودي في سوريا يؤكد موقع المملكة القيادي عربياً ودولياً، ويثبت أيضاً أنه تحرك "مسؤول ومدروس"

وفي موازاة ذلك، قال: "أود أن أعبر عن تقديرنا العميق للجهود الكبيرة والمخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في دعم المساعي الرامية إلى رفع العقوبات الأميركية عن سوريا"، وأكد على أنها خطوة نراها بداية حقيقية نحو طيّ صفحة من المعاناة الاقتصادية والانفتاح على مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي".

أما عن القمة الخليجية الأميركية، فأشار إلى أنها "محطة مهمة في مسار العمل الخليجي"كما أعرب عن أمله في أن تسفر القمة التي تعقد في الرياض عن نتائج مفيدة لشعوب المنطقة.

"زيارة نوعية"

وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض قال: "إنها زيارة نوعية في توقيتها ورسائلها، حيث فتحت المجال أمام إعادة بناء قنوات الاتصال، ودفعت باتجاه خطوات ملموسة، كان أولها هذا الإعلان المهم بشأن سوريا".

وكان ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، في منتدى الأعمال السعودي الأميري في الرياض، أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة الأمر مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

كما أضاف أن قراره هذا جاء لمنح السوريين فرصة جديدة، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو سيلتقي نظيره السوري أسعد الشيباني قريباً.

يشار إلى أنه منذ بداية النزاع السوري في العام 2011، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على الحكومة السورية، وعلى الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أفراد عائلته وشخصيات وزارية واقتصادية في البلاد.