شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الوضع الأمنى فى بغداد مستقر تماماً ولا يشعر الزائر بأى قلق والان مع تفاصيل الخبر





أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن إعجابه الشديد بما تشهده العاصمة العراقية بغداد من تطور ملحوظ على مختلف المستويات، مؤكداً أن مدينة بغداد "تغيّرت جوهرياً للأفضل، سواء على صعيد الإعمار والبنية التحتية أو من حيث التنظيم الدقيق المرتبط باجتماعات القمة العربية المقبلة".

وقال أبو الغيط، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ لحظة دخولنا أرض العراق ونحن نحلق بالطائرة، شدّت أنظارنا حالة البناء والإعمار الواسعة التي تشهدها العاصمة، وكأن شيئاً عظيماً يُصنع على الأرض".

وأضاف: "ما أن وصلنا مطار بغداد حتى لمسنا مستوىً عالياً من النظافة والتنظيم، وكل شيء يسير بهدوء وسلاسة تُدهش الزائر. ومنذ أن استقللنا السيارة من المطار إلى وسط العاصمة، بدا واضحاً حجم التغير الجوهري الذي طرأ على الطرق والبنية التحتية مقارنة بالزيارات السابقة".

وتابع: "زرت بغداد مرات عديدة، سواء حين كنت وزيراً لخارجية مصر أو أميناً عاماً للجامعة العربية، لكن ما أراه اليوم مختلف تماماً. هناك شعور واضح بالاستقرار والانضباط والنظام، وشعب هادئ، وحكومة قادرة، وتنظيم وإعداد متميزان".

وأشار أبو الغيط إلى أن "مشاهد الحدائق والطرق في المدينة تبعث على الارتياح، والفنادق جهّزت على نحوٍ ممتاز لاستقبال الوفود الرسمية، سواء من جانب الأمانة العامة للجامعة العربية أو الوفود المشاركة. ومع انطلاق الاجتماعات التحضيرية، يمكن القول بثقة إن كل شيء معدّ بمستوى رفيع ومنظم بعناية".

واختتم بالقول: "الوضع الأمني في بغداد مستقر تماماً، ولا يشعر الزائر بأي قلق، وهو ما يعكس جهداً مخلصاً وجاهزية واضحة لإنجاح القمة".