شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط القطرية ستعلن عن صفقة لشراء 150 طائرة بوينج خلال زيارة ترامب إلى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة "ذاهيل" أن الخطوط الجوية القطرية تستعد للإعلان عن صفقة لشراء 150 طائرة من طرازات مختلفة من شركة بوينغ الأمريكية تزامنا مع زيارة الرئيس دونالد ترامب المرتقبة إلى الدوحة.

ومن المتوقع أن يسافر ترامب من السعودية إلى قطر في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، حيث سيشارك في زيارة رسمية تتبعها مأدبة عشاء رسمية بعد ساعات.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا الشهر أن الصفقة تتعلق بطائرات عريضة البدن وتتضمن خيار شراء كميات إضافية، في خطوة تنسجم مع سياسة إدارة ترامب الهادفة إلى تشجيع الدول، مثل قطر، على الاستثمار في قطاع التصنيع الأمريكي.

وامتنعت شركة "بوينغ" عن تأكيد الصفقة عند سؤالها من قبل شبكة "نيوز نيشن"، فيما لم تصدر الخطوط الجوية القطرية أي تعليق بشأن الإعلان المرتقب. كما قال مسؤول في البيت الأبيض للشبكة إنهم لن يسبقوا الرئيس في الإعلان عن أي خطوة.

وكان ترامب قد أعلن يوم الثلاثاء عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع السعودية، تشمل خطط شركة "داتا فولت" السعودية لاستثمار 20 مليار دولار في إنشاء مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.

وتتضمن هذه الحزمة أيضا اتفاقية دفاع وأمن بقيمة 142 مليار دولار، سيتم بموجبها تزويد المملكة بمعدات عسكرية متطورة من إنتاج عشرات الشركات الأمريكية.

وتخطط الحكومة القطرية أيضا لتقديم طائرة بوينغ "747" فاخرة كهدية لحكومة الولايات المتحدة لاستخدامها كطائرة رئاسية جديدة "إير فورس وان"، وهي خطوة أثارت جدلا واسعا دافع عنها ترامب في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن الطائرة لن تُسلم له شخصيا خلال زيارته للدوحة الأربعاء، بحسب ما أفاد به مسؤولون قطريون لصحيفة "ذا هيل".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "إيه بي سي" أن إدارة ترامب تستعد لقبول طائرة "بوينغ 747-8" كهدية من العائلة المالكة القطرية.

وأشارت مصادر القناة إلى أن الطائرة ستبقى بمثابة الطائرة الرئاسية الجديدة حتى انتهاء ولاية ترامب، وبعد ذلك ستنتقل ملكيتها إلى مكتبة ترامب الرئاسية.

وقبل مغادرته إلى المنطقة، صرح ترامب بأنه سيكون من "الغباء" رفض هذه الهدية التي جاءت بمبادرة حسن نية، مؤكدا أنها ستُسلم أولا لوزارة الدفاع الأمريكية، ثم تُنقل إلى مكتبته الرئاسية بعد مغادرته منصبه.