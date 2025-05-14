شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى: نشكر السعودية على جهودها لرفع العقوبات عن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن الشكر للسعودية على الجهود التي بذلتها في دعم مساعي رفع العقوبات عن سوريا، بوصفها خطوة تمثل انتصاراً للحق وتأكيداً على وحدة الصف العربي؛ وحرصاً حقيقياً على وحدة سوريا واستقرارها وعودة دورها الفاعل إقليميا.

وأضاف وزير الخارجية السوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية(سانا) تعقيبا على رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على سوريا، اليوم الثلاثاء- أنه يمكن للرئيس الأمريكي، أن يحقق اتفاق سلام تاريخيّاً ونصراً حقيقيّاً للمصالح الأمريكية في سوريا.

وأكد أن هذا التطور يمثل نقطة تحول محورية للشعب السوري، بينما نتجه نحو مستقبل من الاستقرار، والاكتفاء الذاتي، وإعادة الإعمار الحقيقية بعد سنوات من الحرب المدمّرة.

وتابع: ننظر إلى هذا الإعلان بإيجابية بالغة، ونحن على استعداد لبناء علاقة مع الولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل، والثقة، والمصالح المشتركة.