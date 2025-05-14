شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يعلن سقوط صاروخ مجهول المصدر في منطقة صحراوية بمحافظة معان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بأن صاروخا مجهول المصدر سقط، الثلاثاء، في محافظة معان جنوب المملكة.

وبين المصدر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه لم يتم تحديد مصدر الصاروخ الذي سقط في منطقة صحراوية، مؤكدا أنه لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية.

وأوضح المصدر أنه تم إرسال فريق من سلاح الهندسة الملكي للتعامل مع مخلفات الصاروخ حفاظا على سلامة المواطنين.

وأشار المصدر إلى البدء بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر الصاروخ وملابسات الحادثة، داعيا إلى عدم تداول الشائعات والأخبار المضللة التي من شأنها إثارة الهلع بين المواطنين، كما شدد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات والأخبار.

يذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) أعلنت مساء يوم الثلاثاء، أنها استهدفت مطار "بن غوريون" في إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدة أن الصاروخ "حقق هدفه بنجاح".

في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه عقب انطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، وإن صفارات الإنذار دوت وفقا للبروتوكول.

وأظهرت لقطات متداولة هلع المستوطنين في مطار بن غوريون أثناء إطلاق الإنذار بسبب الصاروخ اليمني.