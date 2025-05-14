شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 17 طفلا وعائلاتهم إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج فى مستشفيات الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد 17 طفلا فلسطينيا برفقة ذويهم إلى غزة بعد استكمال علاجهم في مشافٍ أردنية، ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردنى"، التي أطلقتها المملكة لتقديم العون الطبي العاجل لأبناء القطاع المحاصر.

وكان الأطفال قد وصلوا إلى المملكة ضمن الدفعة الأولى التي تم إخلاؤها في الرابع من مارس الماضي، حيث تم إجلاؤهم برا وجوا من خلال القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، وتلقى الأطفال رعاية طبية متخصصة، أثمرت عن شفاء تام لـ 17 منهم، في حين لا يزال 12 آخرون يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المملكة، وسط اهتمام طبي ومتابعة مستمرة.

وعبّر ذوو الأطفال عن امتنانهم العميق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وللقوات المسلحة الأردنية، مشيدين بهذه المبادرة الإنسانية التي أعادت الأمل لعائلات أنهكتها الحرب ونقص الإمكانيات الطبية في غزة.

ويأتي هذا الجهد الأردني ضمن سلسلة من المبادرات المتواصلة التي أطلقتها المملكة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الأهالي هناك، وتشمل هذه المبادرات إرسال مستشفيات ميدانية، وقوافل مساعدات طبية وغذائية، إلى جانب الإجلاء الطبي للأطفال والجرحى الذين يحتاجون إلى تدخلات متقدمة غير متوفرة داخل القطاع.