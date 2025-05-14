شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات فى العاصمة الليبية طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام محلية ليبية بعودة التوتر إلى العاصمة طرابلس وسط أنباء عن اشتباكات مسلحة عنيفة، مع انتشار قوات من جهاز الردع في بعض مداخل المدينة، وتمركزهم في طريق الشط المؤدي إلى مطار معيتيقة، مقر الجهاز الردع، وجزيرة فشلوم، وشارع الغبرة.

في الأثناء، أبدى سكان من مدينة طرابلس خشيتهم من أن تؤدي التطورات الميدانية إلى مواجهة واسعة وخطيرة بين قوات الردع واللواء 444 قتال الذين يشكلان أكبر قوتين في العاصمة عنصراً وعتاداً.

كما أفاد الإعلام الليبي بأن رتلاً عسكرياً من قوة الردع والشرطة القضائية شوهد يمر من منطقة عين زارة باتجاه معيتيقة.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من توترات مماثلة عقب مقتل عبد الغني الككلي، المعروف باسم غنيوة قائد ما كان يسمى جهاز دعم الاستقرار، وذلك في عملية تصفية وُصِفت بالأمنية المعقدة داخل معسكر التكبالي، مقر اللواء 444 قتال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة: "لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط"، مؤكدا أن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يعرقل بناء الدولة أو يمنع تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهم، في معركة استعادة الوطن من الفوضى إلى دولة القانون.