شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي رفع العقوبات عن سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت دولة الكويت بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع العقوبات عن سوريا خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وثمنت دولة الكويت، وفقا لبيان لوزارة خارجيتها، اليوم، الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية في هذا الأمر.

وأكدت دولة الكويت أن "هذه الخطوة (رفع العقوبات) من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في البلد الشقيق (سوريا)".

وجددت الكويت دعمها للجمهورية العربية السورية وشعبها وكافة الجهود الرامية لصون سيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.