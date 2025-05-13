شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: 16 شهيدا وأكثر من 70 مصابا جراء استهداف الاحتلال مستشفى غزة الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، قبل قليل، عن سقوط 16 شهيدا وأكثر من 70 مصابا جراء استهداف قوات الاحتلال مستشفى غزة الأوروبي ومحيطه بخان يونس، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت قد استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة ، قبل قليل، المستشفى الأوروبى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال قبل قليل، أن دولته تعمل حاليا على استعادة محتجزين إضافيين من قطاع غزة.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن نتنياهو، سيعقد مشاورات أمنية مساء اليوم حول توسيع الحرب في غزة.