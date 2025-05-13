شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني: رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سينعكس خيرا على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خطوة على طريق استعادة دمشق استقرارها، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأفاد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا سينعكس خيرا على لبنان.