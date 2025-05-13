شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية ترحب بتصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على دمشق والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وزارة الخارجية السورية، قبل قليل، أنها ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على دمشق، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أفادت وزارة الخارجية السورية، أن تصريحات ترامب تعد خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري.