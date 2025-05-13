شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان: الاقتصاد السعودي هو الشريك الأكبر لأميركا بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي إن السعودية وأمريكا تجمعهما علاقات اقتصادية عميقة، إذ بدأت قبل 92 عاماً، "مشيراً إلى أن الاستثمارات المشتركة تعد إحدى أهم الركائز في علاقاتنا الاقتصادية".

في الوقت ذاته، أضاف أن الاقتصاد السعودي يعد أكبر اقتصاد في المنطقة، إذ يعد الاقتصاد الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، مشيراً إلى أن أمريكا تعد ضمن أكبر شركاء رؤية السعودية 2030، لافتاً إلى أن الاستثمارات المشتركة تعد إحدى أهم الركائز في علاقتنا الاقتصادية.

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تعمل مع أمريكا على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، مبيناً أن أميركا تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، وأشار ولي العهد السعودي إلى ماهو أبعد من لغة الأرقام إذ قال إن " العمل المشترك مع أميركا لا يقتصر على التعاون الاقتصادي إنما يمتد لإحلال السلام في المنطقة والعالم".

كما أوضح الأمير محمد بن سلمان، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية، والولايات المتحدة منذ عام 2013 حتى 2024 وصل إلى 500 مليار دولار، في المقابل، أوضح أن الصادرات السعودية غير النفطية بلغت نحو 82 مليار دولار في العام المنصرم.