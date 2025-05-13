شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يرفع العقوبات عن سوريا ويلتقى أحمد الشرع غدًا فى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

بعد حديث عن رفع العقوبات، من المتوقع أن يلتقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بنظيره السورى أحمد الشرع، فى الرياض الأربعاء.

وأفاد مصدران مطلعان على الخطة، بأن محادثات غير عادية ستجرى مع الشرع من شأنها أن تمثل أول لقاء بين رئيس أمريكى ورئيس سورى منذ 25 عامًا، وفقًا لموقع "أكسيوس".

كما قال مسؤول فى البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى سيقابل الرئيس السورى أثناء وجوده فى المملكة العربية السعودية غدا.

وعندما سأله الصحافيون الثلاثاء عما إذا كان يتوقع لقاء الشرع، أجاب ترامب: "نعم، أعتقد ذلك".

ولفت التقرير إلى أن من بين الأهداف المعلنة لترامب الانسحاب الكامل لجميع القوات الأمريكية المتبقية من سوريا، وهى العملية التى بدأها فى الأسابيع الأخيرة.

أيضًا من الممكن أن يؤدى اللقاء والتنسيق المحتمل مع الرئيس السورى إلى تسريع هذه العملية.

فى حين من المتوقع أن يطلب الشرع من ترامب رفع أو تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا على الأقل، والتى كانت سارية منذ تولى نظام الأسد السلطة.

أتت هذه التطورات بعدما قال ترامب قبل مغادرته إلى السعودية يوم الاثنين إنه يفكر فى رفع العقوبات للسماح لسوريا بـ"بداية جديدة".

وأضاف: "سألنى الرئيس التركى أردوغان عن ذلك. كثيرون يسألوننى عن ذلك. نريد أن نرى أن كان بوسعنا مساعدتهم. سنتخذ قرارًا".

فى حين أوضح تشارلز ليستر، مدير برنامج سوريا فى معهد الشرق الأوسط، لوكالة أكسيوس أن الاجتماع قد يكون لحظة حاسمة بالنسبة لبلد يحتاج بشكل عاجل إلى مشاركة الولايات المتحدة وتخفيف العقوبات.