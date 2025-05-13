شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أنا وولي العهد السعودي نكن لبعضنا كثيراً من الود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن علاقة جيدة تجمعه بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب، بعد استقباله في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، في تصريحات مقتضبة: "نكن لبعضنا الكثير من الود".

كما أعرب عن تقديره لولي العهد السعودي، مستذكرا أنه حين رآه قبل سنوات "وجد أنه يتمتع بالحكمة رغم صغر سنه"، حسب ما نقلت مراسلة العربية/الحدث.

كذلك تحدث عن وجهته إلى السعودية في أول زيارة رسمية له، مثمناً العلاقة المثمرة بين البلدين.

وكان الأمير محمد بن سلمان وترامب وقعا في وقت سابق اليوم اتفاقات ومذكرات تفاهم بين المملكة والولايات المتحدة في عدة مجالات، بينها الطاقة والأمن والصحة.

كما وقعا وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين أيضا.

يذكر أن ترامب كان وصل صباحا إلى مطار الملك خالد في الرياض، برفقة وفد كبير من الوزراء والمسؤولين الكبار، حيث استقبله ولي العهد السعودي، في زيارة تمتد ليومين، قبل أن يتوجه إلى قطر والإمارات.

كما رافقه أيضاً العديد من الرؤساء التنفيذيين الكبار لشركات أميركية ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، شاركوا في منتدى الأعمال السعودي الأميركي.

وتعد تلك الزيارة الرسمية التي وصفها ترامب أمس بالتاريخية الأولى للرئيس الأميركي إلى خارج الولايات المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الثانية.