شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: الاحتلال يستهدف كل مظاهر الحياة في غزة للقضاء على الوجود الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال يشن حرب إبادة جماعية على الشعب الفلسطينى وتطهير عرقى، وهو يقوم بقتل كل ما له علاقة بكل مقومات الحياة فى قطاع غزة، واستهداف المؤسسات الصحية والإنسانية.

وأضاف عبد الفتاح دولة خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الاحتلال قام فى بداية عدوانه على غزة بقصف المستشفى المعمدانىن وبالتالى هو جزء من سلوك ونهج الاحتلال الذى يريد القضاء على الوجود الفلسطينى فى قطاع غزة.

واوضح عبد الفتاح دولة، أن الاحتلال يستهدف كل مظاهر الحياة في غزة للقضاء على الوجود الفلسطيني، شجعه على ذلك أن المنظومة الدولية ومنظومات القانون الدولى لم تلاحق هذا الاحتلال على استهداف المؤسسات الصحية والإنسانية.